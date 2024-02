Whittaker sobe o tom e promete machucar Borrachinha no UFC 298

Em fevereiro, na Califórnia (EUA), Robert Whittaker enfrenta Paulo Costa e está disposto a apagar a impressão deixada em sua última luta no UFC. Em julho, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) da companhia foi nocauteado de forma brutal por Dricus du Plessis. Por conta do resultado adverso, 'The Reaper' trata o brasileiro como a oportunidade perfeita para se recuperar e mostrar que ainda pertence ao topo da divisão.

Em coletiva de imprensa para promover o UFC 298, realizada na última quinta-feira (1º), Whittaker revelou que a dura derrota para o sul-africano lhe forçou a ajustar seu jogo e a evoluir mentalmente. Tanto que o atleta esbanja confiança de que dará a volta por cima diante de 'Borrachinha'. Agora, com a motivação renovada, o ex-campeão da empresa garante que seu objetivo para o atual compromisso não é só ter o braço levantado no octógono e sim punir o brasileiro, pois considera que esta é uma boa forma de exigir respeito e mostrar que deve ser temido.

"A luta contra Du Plessis foi um bom sinal de alerta. Acho que há algo de bom em quase tudo sobre aquela luta. Voltamos para a academia, vimos as coisas, tiramos algumas, acrescentamos outras, fiz alguns ajustes e acho que foi para melhor. Estou indo para essa luta com mais fome do que nunca. Tenho me concentrado muito em tentar trazer de volta aquele animal. Não estou nessa luta só para vencer, estou nela para machucar Borrachinha. Acho que essa mentalidade é uma coisa poderosa de se ter", declarou o ex-campeão do UFC.