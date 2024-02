Viviane Araújo sonha com revanche contra campeã Alexa Grasso no UFC

Neste sábado (3), em Las Vegas (EUA), Viviane Araújo busca emplacar a segunda vitória seguida no UFC, contra Natália Silva, mas não consegue esquecer uma luta realizada em 2022. Na ocasião, a brasileira enfrentou Alexa Grasso, hoje campeã do peso-mosca (57 kg) da companhia, e perdeu por decisão unânime. Como o embate entre as atletas foi equilibrado, a veterana, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), expressou o interesse em reeditá-lo.

Sincera, 'Vivi' se mostra orgulhosa da batalha de cinco rounds contra a mexicana e, apesar da derrota, ressalta que a dificuldade imposta à ela é a prova de sua qualidade como lutadora. Justamente por isso, a brasileira lamentou e admitiu que poderia ter ido além, já que, em seu entendimento, faltou pouco para ter o braço levantado pelo árbitro ao final do duelo. Portanto, a veterana defende a ideia de que, em uma hipotética revanche contra a campeã do peso-mosca do UFC, sua chance de vitória é real.

"Fiz uma luta muito bonita com a Grasso. A gente fez cinco rounds muito disputados e pude mostrar o quanto eu quero ser campeã, o quanto tenho para evoluir. Estou conseguindo mostrar nas últimas lutas para cá, acertando detalhes e continuando no jogo, no top-10 e querendo subir para futuramente pedir a revanche com a Grasso. Foi muito boa. Saí querendo lutar mais. Não entreguei tudo ali", declarou a lutadora.