Viviane Araújo rechaça incômodo por sequência de duelos contra compatriotas no UFC

Aos 37 anos, Viviane Araújo é uma veterana no MMA e também em enfrentar compatriotas no UFC. Inclusive, neste sábado (3), em Las Vegas (EUA), 'Vivi' medirá forças contra Natália Silva, em importante luta válida pelo top-10 do peso-mosca (57 kg). Mas se engana quem pensa que a atleta fica incomodada em ter as demais representantes do Brasil como adversárias no octógono.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), 'Vivi' frisou que já se acostumou com a ideia de lutar contra compatriotas e minimizou qualquer problema a respeito do casamento de tais duelos. Vale pontuar que, em seus dois últimos compromissos no UFC, a lutadora perdeu para Amanda Ribas e venceu Jennifer Maia. Agora, a veterana, sétima colocada no ranking do peso-mosca, terá pela frente Natália, promessa do MMA e invicta na companhia com quatro vitórias. Ciente do bom momento da oponente, a atleta prega respeito, mas esbanja confiança no triunfo.

"É a terceira brasileira seguida que eu pego, mas para mim é indiferente. Faz parte do trabalho enfrentar brasileiras. Isso mostra que nós estamos vindo bem forte para deixar a categoria mais interessante. Gosto muito de lutar contra brasileiras e, quando fecha a porta do octógono, é porrada lá e cá, é trabalho. Sou a sétima, ela entrou no ranking agora, tem um hype bom, é habilidosa. Ela vai trazer boas ferramentas para deixar o combate mais interessante para os fãs, mas estarei bem preparada. Estou me sentindo muito bem fisicamente e mentalmente", declarou a atleta.