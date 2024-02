Rampage Jackson anuncia estreia no boxe contra ex-campeão mundial

Aos 45 anos, Quinton 'Rampage' Jackson não luta MMA profissionalmente desde 2019, mas está pronto para fazer um retorno triunfal aos esportes de combate. Agora, por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC anunciou que sua próxima empreitada na carreira de lutador será no boxe contra Shannon Briggs, de 52 anos e ex-campeão mundial da nobre arte, no Qatar, com data a ser definida.

A curiosidade é que, durante sua trajetória no MMA, 'Rampage' se destacou pela qualidade do seu boxe e por seu poder de nocaute, mas nunca atuou no tradicional esporte. Mesmo assim, em sua primeira aparição na nobre arte, o lutador já terá um oponente experiente e renomado. Como os veteranos desenvolveram uma rivalidade recente e passaram a trocar provocações de forma constante, poderão resolver as diferenças 'na mão'. Não à toa, Quinton escancarou a felicidade por ter a possibilidade de nocautear 'The Cannon'.

"Finalmente vai acontecer! Rampage vs Shannon Briggs no Qatar, neste verão. Minha primeira luta de boxe, não percam", escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.