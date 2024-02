Cormier aprova lutas entre atletas renomados e 'desconhecidos' nos leves do UFC

O UFC 300, evento programado para acontecer em abril, em Las Vegas (EUA), ainda não possui luta principal, mas Daniel Cormier já adianta o combate que mais lhe interessa. Em entrevista à 'ESPN' americana, o ex-campeão da companhia e atual comentarista destaca o duelo Charles Oliveira vs Arman Tsarukyan e explica o motivo de tal escolha.

De acordo com Dana White, o vencedor da luta entre o brasileiro e o georgiano será o próximo desafiante ao título de Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg) do UFC. Mas Cormier apontou que o confronto envolvendo os atletas lhe brilhou os olhos por confirmar uma mudança de cenário na categoria, onde os profissionais mais experientes e renomados aceitaram medir forças com outros de menor fama, mas tão perigosos quanto, algo que parecia impossível de acontecer. Vale mencionar que Justin Gaethje freou a ascensão de Rafael Fiziev, em 2023, e, agora, além de 'Do Bronx' enfrentando Arman, Dustin Poirier medirá forças com Benoît Saint-Denis, em março.

"Para mim, é sobre Charles e Tsarukyan. Pela primeira vez em muito tempo, parece que esta divisão está se movendo em uma direção onde todos aqueles caras que têm sido os protetores do top-5 estão dizendo, 'Vamos lutar contra a nova geração dos leves'. Esses caras podem entrar no top-5? Podem vencer Poirier, Gaethje e Chandler? Makhachev nunca teve uma chance. Ele chegou o mais perto que pôde dos cinco primeiros e depois se tornou campeão. Agora, esses caras podem fazer a mesma coisa? Porque, por um tempo, esses caras nunca iriam lutar contra eles. Você ofereceria para Poirier um Tsarukyan e ele diria, 'O que? Você está louco? Por que?'. Ou Charles. Agora, esses caras estão dizendo, 'OK, vamos lutar contra esses caras'. Veremos o que acontece", declarou 'DC'.