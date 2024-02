Bruce Buffer rejeita pedido peculiar de Jim Miller para o UFC 300: "Não gosto de xingar"

Antes mesmo de ser escalado de forma oficial para competir no UFC 300, Jim Miller já projetava sua participação no card comemorativo, marcado para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Tanto que logo após sua mais recente vitória, em janeiro, o veterano fez um pedido peculiar para Bruce Buffer, principal 'announcer' do Ultimate. Mas, ao que tudo indica, seu desejo não será atendido.

A sugestão do americano era de que Bruce Buffer o anunciasse como Jim 'Fucking' Miller antes do início do combate contra Bobby Green no UFC 300. O inusitado pedido foi respeitosamente negado pelo locutor, que alegou não ser adepto de utilizar palavras de baixo calão ao exercer sua profissão.

"Eu não gosto de xingar no meu trabalho. Eu respeito o desejo de Jim. Neste momento, a resposta é não. Eu optaria por Jim 'Friggin' Miller, talvez", respondeu Bruce Buffer, ao podcast 'The Schmozone'.