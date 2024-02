Tatiana Suarez detalha lesão "estranha" que a tirou do UFC 298

Trajetória no UFC freada por lesões

Depois de se firmar como uma possível desafiante ao cinturão até 52 kg em meados de 2019, Tatiana viu sua trajetória ser freada por conta de lesões. A primeira, na mesma temporada, foi no pescoço - com prazo de retorno previsto para 2021. No entanto, o plano de voltar à ação foi interrompido por outra grave contusão - desta vez no ligamento do joelho -, que a afastou por mais dois anos e, inclusive, chegou a colocar sua carreira em xeque.

Após superar as adversidades e o longo período de inatividade, Tatiana voltou a competir em grande estilo no UFC. Em 2023, a wrestler emplacou duas vitórias - ambas via finalização - contra Montana De La Rosa e Jéssica Bate-Estaca. Além de um cartel irretocável de 10-0 no MMA, a americana também tem em seu currículo o título da 23ª edição do programa 'The Ultimate Fighter', conquistado em 2016.