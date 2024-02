Renato Moicano destaca tempo para família como "combustível" durante ausência do UFC

Sem lutar há mais de um ano, Renato 'Moicano' retorna à ação neste sábado (3), pelo 'co-main event' do UFC Vegas 85, contra o americano Drew Dober. Apesar do longo hiato, o brasileiro garante estar pronto para voltar a competir no mais alto nível e, inclusive, credita o período afastado do octógono como uma espécie de "combustível".

Isso porque, durante o período em que esteve inativo, parte dele por conta de uma lesão, 'Moicano' aproveitou para se conectar ainda mais com sua família, principalmente com sua esposa e filho, que moram com ele nos Estados Unidos. O tempo dedicado à vida pessoal e a novos projetos serviram para recarregar as energias do 13º colocado no ranking peso-leve (70 kg) do UFC, de acordo com o próprio, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui).

"Foi bom. Não tive que lutar, não tive que fazer nada, só ficar em casa (risos). Brincadeiras à parte, eu tive uma lesão, precisei tratar. Mas eu sempre olho pelo lado positivo, e foi bom mesmo ano passado. Foi um ano em que eu tive bastante tempo de reconectar com a família, aprender um monte de coisas novas, me dedicar a coisas que eu queria fazer há muito tempo e aprender bastante. Depois disso, quando eu voltei a treinar, foquei 100% no treino. Estamos a dois dias da luta e preparados, pronto para entregar um show", afirmou Moicano.