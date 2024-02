Natália Silva exalta oportunidade de lutar pelo UFC no dia do seu aniversário: "É um presente"

Neste sábado, 3 de fevereiro, a peso-mosca (57 kg) Natália Silva, nona colocada no ranking do peso-mosca (57 kg) do Ultimate, volta ao octógono para medir forças com a compatriota Viviane Araújo, pelo card do UFC Vegas 85. Além da oportunidade de manter sua ascensão na categoria, ao encarar uma rival posicionada dois degraus acima, a mineira terá uma motivação extra, já que o combate está marcado para acontecer no dia do seu aniversário.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight (clique aqui), Natália exaltou a oportunidade de competir no principal evento de MMA do mundo em uma data tão especial para ela. Para a promissora lutadora, o confronto contra 'Vivi' neste sábado pode ser visto como um presente de aniversário e, ao mesmo tempo, uma prova de fé e superação.

"É um presente para mim poder lutar no dia do meu aniversário. Há dois aniversários meus - um eu estava com meu braço quebrado, no outro eu estava com meu nariz quebrado - e almejando estar aqui no UFC lutando. Pedia sempre a Deus, falava: 'Senhor, me ajuda, eu quero muito estrear no UFC. Eu quero muito viver isso, é meu sonho'. E hoje eu estou aqui, vou lutar no dia do meu aniversário. Então, eu vejo como uma oportunidade que Deus me deu de estar vivendo o meu sonho. Estou muito, muito feliz mesmo", contou Natália.