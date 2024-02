Medalhista olímpico na Rio 2016, lutador do UFC anuncia aposentadoria do MMA

Medalhista de prata na luta greco-romana na Olimpíada do Rio, em 2016, Mark O. Madsen anunciou sua aposentadoria do MMA (veja abaixo ou clique aqui). Aos 39 anos, o dinamarquês desiste, assim, do sonho de repetir o sucesso de sua carreira na luta greco-romana no UFC, onde almejava conquistar o título dos leves (70 kg).

Madsen chegou ao UFC em 2019, cercado de expectativas e credenciado por um cartel ainda invicto no MMA profissional. Porém, depois de um início promissor, o dinamarquês sofreu duas derrotas consecutivas, ambas pela via rápida para rivais não ranqueados, e viu seu objetivo de alcançar o topo da divisão dos leves se afastar, especialmente considerando a idade avançada para o esporte, o que deve ter pesado na sua decisão de pendurar as luvas.

"O MMA é um esporte exigente, e o corpo tem que durar por muitos anos. Isso também foi um fator na minha decisão de desistir, mas eu estou muito orgulhoso e grato por tudo que nós conquistamos. Estou orgulhoso que ousamos perseguir nossos sonhos, que achamos a coragem para fazer isso. Tenho orgulho de ter mostrado para meus filhos que a vontade de querer e a coragem de ousar podem levar a experiências incríveis", declarou Madsen.