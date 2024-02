Israel Adesanya sugere possível retorno ao octógono no UFC 300

Israel Adesanya segue 'de férias' das lutas após a surpreendente derrota para Sean Strickland, em setembro, na Austrália, mas seu possível retorno à ação parece próximo. Recentemente, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, que havia indicado que poderia competir novamente em 2024, deu uma pista da data para voltar a atuar no octógono, através da ferramenta 'Stories' do 'Instagram'.

Na publicação disponibilizada pelo perfil 'Combat Talk' (veja abaixo ou clique aqui), Adesanya sugeriu marcar presença no UFC 300, aguardado evento programado para acontecer em abril, em Las Vegas (EUA). O nigeriano compartilhou a imagem do Rei Leônidas no filme '300', com o número em destaque, e escreveu 'Os deuses devem estar malucos'. Vale pontuar que o show segue em formação e sua luta principal ainda é um mistério.

Registro de Adesanya no MMA

Israel Adesanya, de 34 anos, é um dos maiores e melhores lutadores de MMA da atualidade. O ex-campeão do peso-médio estreou no UFC em 2018 e defendeu o título da categoria em cinco oportunidades. No esporte, o nigeriano construiu um cartel composto por 24 vitórias, sendo 16 por nocaute, e três derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alex 'Poatan', Anderson Silva, Brad Tavares, Derek Brunson, Jared Cannonier, Kelvin Gastelum, Marvin Vettori (duas vezes), Paulo 'Borrachinha', Rob Wilkinson, Robert Whittaker (duas vezes) e Yoel Romero.