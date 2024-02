Dustin Poirier volta atrás e confirma luta contra Benoit St-Denis no UFC 299

Duelo de gerações

O confronto entre Dustin Poirier e Benoit Saint Denis é um verdadeiro duelo de gerações. Enquanto o americano ocupa um lugar de destaque no peso-leve (70 kg) do Ultimate há alguns anos, ocupando atualmente a 3ª colocação no ranking da categoria, o francês surge como uma das principais promessas da divisão, com cinco vitórias consecutivas, na 11ª posição do top 15.

Sorry folks, I jumped the gun, I couldn't get a hold of my manager for a few days. I just spoke with him and Hunter. Misunderstanding on my part. Fight is on! See you March 9th Miami!!! pic.twitter.com/oPriv0dMQq

- The Diamond (@DustinPoirier) February 1, 2024