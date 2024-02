Dirigente da PFL assegura realização de Cris Cyborg vs Larissa Pacheco

Com Kayla Harrison no UFC, a principal luta feminina a se fazer na PFL passou a ser Cris 'Cyborg' vs Larissa Pacheco. No entanto, o aguardado duelo envolvendo as brasileiras não compõe o card do evento entre campeões do Bellator e da 'Professional Fighters League', programado para acontecer em fevereiro, na Arábia Saudita. De todo modo, Donn Davis, líder da organização, tranquilizou os fãs que sentiram falta do combate no show.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o cartola assegura que a importante luta 'Cyborg' vs Pacheco sairá do papel antes tarde do que nunca. Vale destacar que Cris é a campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator e Larissa é a atual vencedora do GP da categoria na PFL. Contudo, Davis nunca escondeu que seu objetivo era oficializar o embate envolvendo a curitibana e Kayla na 'Professional Fighters League'. Agora, sem a antiga estrela da liga, o líder dela pode, enfim, focar no confronto entre as brasileiras.

"Muitos perguntaram o motivo de Cyborg vs Pacheco não fazer parte do evento campeões vs campeões. A luta só não foi concluída em tempo, mas não se preocupem, vai acontecer! Cyborg vs Larissa, campeã do Bellator vs campeã da PFL, #1 do mundo vs #2 do mundo. 2024 - nosso melhor ano de todos", escreveu o cartola em sua conta oficial no 'X'.