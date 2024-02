De volta! Veterano do UFC anuncia fim da aposentadoria do MMA: "Sinto falta"

Em julho, Kevin Lee anunciou o fim de sua carreira no MMA, mas repensou a decisão em menos de um ano. Na última quarta-feira (31), o americano utilizou suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui) para informar que saiu da aposentadoria.

Na publicação, Lee, de 31 anos, mostrou estar com 'fome de luta' e disposto a provar que ainda pode ser considerado um atleta de elite. Vale pontuar que o ponto mais alto da carreira do americano no MMA aconteceu em 2017, quando disputou o cinturão interino do peso-leve (70 kg) do UFC. Na ocasião, 'The Motown Phenom' foi derrotado por Tony Ferguson. Já nos seus últimos quatro combates, Kevin perdeu três vezes.

"Estou saindo da aposentadoria. Vou lutar MMA novamente. Não sei quando, onde ou quem ainda, mas estou perdendo peso e ficando em forma agora. Estarei na melhor forma física da minha vida, esse é o meu foco agora. Se passaram seis meses desde que me aposentei e sinto falta de estar perto do esporte", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'X'.