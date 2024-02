Campeã do UFC rebate ataques de Sean Strickland ao MMA feminino: "Estamos aqui para ficar"

Conhecida por sua postura mais discreta fora do octógono, Raquel Pennington abriu uma exceção para rebater os ataques feitos por Sean Strickland ao MMA feminino. Em entrevista ao 'The MMA Hour', a recém-coroada campeã peso-galo (61 kg) do UFC condenou as polêmicas declarações do lutador americano e as classificou como "nojentas".

Pennington ainda fez questão de deixar um recado para o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC ao exaltar a evolução do MMA feminino, o que, em sua visão, mostra que as mulheres chegaram para ocupar o seu espaço na modalidade. Vale lembrar que, nos últimos meses, Strickland fez comentários depreciativos em relação às lutadoras de artes marciais mistas, afirmando que as mesmas promovem espetáculos "chatos" dentro do octógono.

"No fim das contas, as pessoas sempre vão falar, sempre vão ter suas opiniões. Você pode ter sua própria opinião, mas no fim do dia, você não vai afetar minha vida. O que você faz da sua vida não me afeta. Eu só acho que foi nojento da parte dele até mesmo se preocupar conosco como seres humanos, o nosso estilo de vida e os comentários que ele estava fazendo. O MMA cresceu muito - as mulheres estão aqui, nós estamos aqui para ficar. As divisões estão crescendo, você tem muitas jovens promessas surgindo", comentou Pennington.