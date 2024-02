Brasileiro campeão do Rizin mede forças com ex-UFC em março

Campeão do peso-leve (70 kg) do 'Rizin Fighting Federation', Roberto Satoshi de Souza já sabe contra quem e quando vai lutar novamente. A organização de MMA asiática anunciou, por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), que o brasileiro enfrentará Keita Nakamura, ex-lutador do UFC, no dia 23 de março, no Japão.

No atual compromisso, o brasileiro tentará defender o cinturão do peso-leve do Rizin pela terceira vez. Além disso, Satoshi busca se reencontrar com as vitórias. Em sua última luta, realizada em julho, o especialista em jiu-jitsu foi nocauteado pelo compatriota Patricky 'Pitbull', em evento da empresa em parceria com o Bellator. Por sua vez, o japonês, de 39 anos, venceu seu combate mais recente na companhia, disputado em abril.

Registro de Satoshi no MMA

Roberto 'Satoshi', de 34 anos, é um dos principais nomes do Rizin. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2013, estreou pela companhia asiática em 2019 e se tornou campeão do peso-leve em 2021. No esporte, o atleta possui um cartel composto por 15 vitórias, sendo 14 pela via rápida (dez por finalização e quatro por nocaute), e três derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Johnny Case e Tofiq Musayev.