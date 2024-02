Amanda Ribas revela admiração por Rose Namajunas: "Sou muito fã"

Em junho de 2019, Amanda Ribas fazia sua estreia no UFC. Dois anos antes, em novembro de 2017, Rose Namajunas conquistava - pela primeira vez de duas - o cinturão peso-palha (52 kg) da principal organização de MMA do mundo. Agora, em março de 2024, o caminho das duas atletas se cruzaram como oponentes e a lutadora brasileira terá que lidar com uma situação inusitada: medir forças com uma adversária que serviu como referência em seu início no esporte.

Sincera, a representante de Varginha (MG) admitiu ter uma forte admiração pela rival americana. Em tom bem-humorado, inclusive, Amanda sugeriu, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que a então idolatria instaurada terá que ser esquecida, uma vez que as duas entrarão em rota de colisão. Namajunas e Ribas fazem a luta principal do card do UFC programado para o dia 23 de março, no 'Apex', em Las Vegas (EUA).

"Sim, ela é um nome que até - antes de assinar o contrato - eu estava: 'Nossa, sou muito fã, sou muito fã'. Aí assinei o contrato e acabou essa visão, entendeu? (risos) Porque passei a olhar ela como minha oponente. Para mim, sim (ela é a rival mais estrelada que já enfrentei). Porque sou - era - fã dela (risos). Ela já foi campeã duas vezes, é a número 8 entre as peso-por-peso. Já vi ela (Rose) pessoalmente, mas nunca sentei para conversar. Mas ela transmite uma paz tão grande, aí eu fiquei fã dela. Ela parecia bem simples, sabe? Uma pessoa do bem, tranquila. Aí eu fiquei fã dela. Além disso (ser uma grande lutadora)", explicou Ribas.