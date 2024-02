UFC 300: Justin Gaethje mira ser o primeiro rival a nocautear Max Holloway

Com 32 lutas como profissional de MMA, Max Holloway nunca provou a sensação de ser nocauteado dentro do octógono. Mas se depender de Justin Gaethje, tal retrospecto será atualizado após o UFC 300, no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Especialista na trocação e reconhecido por desferir golpes potentes, o americano revelou que busca testar o queixo até então 'soberano' do ex-campeão peso-pena (66 kg) e se tornar o primeiro rival a levá-lo à lona na carreira.

Em entrevista à 'ESPN' americana, 'The Highlight', como é conhecido, citou seu retrospecto como 'pegador' dentro do MMA e relembrou quando se tornou o primeiro atleta a nocautear outro grande nome da modalidade: Tony Ferguson, em maio de 2020. Disposto a repetir a façanha contra Holloway, Gaethje não deixou de exaltar as credenciais do havaiano e projetou uma guerra no UFC 300.

"Eu tenho 25 vitórias e 20 (dessas por) nocautes. Estou muito orgulhoso disso. Isso é algo que eu tentei construir propositalmente durante a minha carreira. Então sim, é algo que estou buscando (no UFC 300). A mesma coisa com Tony Ferguson. Ninguém havia acabado com ele. Não o nocauteei da forma tradicional, mas certamente criei danos suficientes para que aquela luta fosse interrompida por direito. Eu preferiria não chegar lá (contra o Holloway), prometo. Isso poderia ser uma guerra, uma batalha de desgaste. Se não consigo encontrá-lo (no cage), se não consigo machucá-lo, aí ele nunca para. Ele está constantemente criando ângulos e pressão, e pode ser uma luta dura se eu não achar o 'timing' o quanto antes", mirou Justin.