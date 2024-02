Novos ares! De olho em evolução, Luana Dread revela mudança para os EUA

Aos 30 anos e de olho na evolução como atleta, Luana Dread promoveu uma importante mudança para sua carreira: uma troca de São Paulo por Las Vegas (EUA). Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a brasileira confirmou que já encaminhou os trâmites e vai morar na 'Terra do Tio Sam' após a disputa de sua próxima luta no Ultimate, diante de Julija Stoliarenko, neste sábado (3), no UFC Vegas 85.

Sendo assim, a rotina de preparação e eventuais camps para compromissos futuros na organização serão feitos em nova sede - ainda não definida. De acordo com Luana, um período de testes em algumas academias será o fiel da balança para definir sua nova equipe de treinos. De contrato novo com o UFC, a brasileira também destacou a possibilidade de usufruir do tecnológico Instituto de Performance do Ultimate, sediado justamente em Las Vegas.

"Acho que (Las) Vegas é um ótimo lugar. Se quiserem me colocar para lutar mais em Vegas, estou aceitando (risos). É um lugar que me agrada bastante em questão de luta e de ambiente também, conhecer a parte da estrutura do PI, ajuda muito a nós lutadores. Sim, estou mudando para Vegas, foi uma das decisões que tomei depois da minha última luta, de querer evoluir tecnicamente e também de oportunidade, de já estar aqui, ter mais material humano. Então depois dessa luta, vou ficar em Vegas. Já estou com alguns contatos, nomes e vendo. Vou passar em algumas academias para ver como vou me adaptar. E dando tudo certo, fico por aqui pelo menos para fazer os camps. Acho super necessário (o PI). Sim, é um dos motivos (da mudança). Essa estrutura que o UFC oferece para nós lutadores e que tem aqui em Vegas", revelou Dread.