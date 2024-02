Jake Paul anuncia adversário para próxima luta de boxe; saiba quem é o escolhido

Quem é o próximo adversário de Jake Paul?

Ryan Bourland é dono de um cartel de 17 vitórias, seis delas por nocaute, e duas derrotas como boxeador profissional. 'The Rhino' (O Rinoceronte), como o pugilista é conhecido, venceu suas últimas três lutas. Por outro lado, o americano não sobe no ringue desde setembro de 2022, ou seja, quase um ano e meio de inatividade.

Jake Paul no boxe

Conhecido por seu trabalho na internet, Jake Paul decidiu se aventurar no boxe profissional e, até o momento, tem sido bem-sucedido em sua empreitada. Com apenas uma derrota, para Tommy Fury, em nove lutas, o youtuber possui vitórias sobre nomes importantes do mundo dos esportes de combate, como: os veteranos do MMA Anderson Silva, Nate Diaz, Tyron Woodley e Ben Askren. Além disso, a jovem celebridade de 27 anos também atua como empresário de atletas, como Amanda Serrano, e promotor de eventos, expandindo suas operações na nobre arte.

The goal is simple, build the skillset to become world champion. Next up is a guy who has twice as many professional fights under his belt than I do. Ryan "The Rhino" Bourland. And just like the animal in his bone chilling nickname... he is also endangered??

On Saturday, March... pic.twitter.com/CzhHTx9tsC