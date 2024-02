Holly Holm alerta Kayla Harrison sobre luta no UFC 300: "Você precisa bater o peso"

Escalada para 'dar as boas vindas' Kayla Harrison no Ultimate, Holly Holm tem um recado importante para sua próxima adversária. Em entrevista ao 'The MMA Hour', a veterana deixou claro que não pretende subir no octógono para enfrentar a ex-lutadora da PFL caso a mesma exceda o limite de peso exigido na categoria dos galos (61 kg) antes do combate entre elas no UFC 300, marcado para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).

O alerta feito pela ex-campeã peso-galo do UFC se justifica uma vez que a principal surpresa no anúncio de sua luta contra a judoca foi exatamente a divisão na qual ela seria disputada. Isso porque, antes de assinar com o Ultimate, Kayla Harrison competiu durante praticamente toda sua carreira no peso-leve (70 kg), onde venceu dois GP's da PFL, em 2019 e 2021.

"Eu acho que ela pode ser profissional sobre isso. Contando que não seja uma daquelas situações onde 'eu vou chegar perto o suficiente e depois espero que ainda consiga a luta', nada disso. Seja profissional, bata o peso e nós estaremos prontas para a ação. Estou na posição de que você precisa bater o peso. Acho que a mentalidade dela deveria estar em: 'Eu vou bater o peso'. Porque ela pegou a luta no 61 (kg). Então, é simples assim. (...) Você pode olhar para isso de diferentes ângulos, mas como profissional, descubra como bater o peso. Eu trabalho duro para bater meu peso, então eu espero o mesmo", declarou Holly.