De novo? Vicente Luque fica sem rival no UFC pela segunda vez seguida

Depois de ter seu combate contra Ian Machado Garry no UFC 296, em dezembro, cancelado de última hora, Vicente Luque foi escalado para encarar Sean Brady, no próximo dia 30 de março, na edição programada para acontecer em Atlantic City (EUA), mas novamente ficou sem rival. Apesar do confronto ter sido anunciado pelo presidente do Ultimate, Dana White, o lutador americano - lesionado - nunca chegou a assinar o contrato.

Com isso, o brasileiro fica sem adversário pela segunda vez consecutiva, em pouco mais de um mês. Ainda não se sabe se a organização buscará um substituto para Brady e se Luque será mantido no card do UFC Atlantic City. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Harry Mac e confirmada pelo site 'MMA Junkie'.

Azar nos últimos meses

Esta é a segunda vez nos últimos meses que um problema com seu oponente obriga o Ultimate a cancelar um combate de Vicente Luque. Em dezembro, às vésperas do UFC 296, Ian Machado Garry - acometido por uma pneumonia - foi retirado do evento de última hora, deixando o brasileiro sem adversário. Agora, o atleta da 'Killcliff FC' - 9º colocado no ranking dos meio-médios (77 kg) - aguarda por uma definição sobre seu futuro.