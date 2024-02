Cormier sugere trilogia entre McGregor e Nate Diaz como luta principal do UFC 300

O card do UFC 300 tem dividido a opinião dos fãs ao redor do mundo. Mas até mesmo entre os torcedores discordantes é quase unânime a impressão de que o evento centenário precisa de um grande combate para liderar o show - ainda sem 'main event' definido. E, na visão de Daniel Cormier, ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado, que atualmente atua como comentarista, não há um embate que encaixe melhor como luta principal no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), do que uma eventual trilogia entre Conor McGregor e Nate Diaz.

No seu quadro chamado 'DC & RC', na 'ESPN' americana, Cormier opinou que o confronto que liderar o UFC 300 precisa ter um apelo midiático e um histórico de rivalidade para atrair uma visibilidade mais ampla, para além dos 'fãs hardcore'. Desta forma, uma possível terceira luta que desempataria o retrospecto entre Nate e Conor, dois dos atletas mais populares e comercialmente rentáveis da história do Ultimate, serviria como uma luva no posto da atração principal.

"O que vou dizer do UFC 300 é que falta uma grande luta. Essa grande luta que falta precisa ter um histórico. Precisa ter uma rivalidade, atrair a atenção. Então não pode ser Belal Muhammad e Leon Edwards, porque não é o suficiente - apesar de uma luta fantástica - para ser a atração principal. Independentemente de quem ele (Conor) vai lutar, a atração vem com ele. Mas se o McGregor enfrenta o Diaz, é isso que acredito que atrai os fãs em geral. Por causa do Nate Diaz, da intriga, da forma que foi a primeira e a segunda luta (entre eles). Ainda são dois dos PPV com maior bilheteria da história do UFC. Esses dois caras, quando você coloca eles juntos, se faz muito dinheiro", sugeriu 'DC'.