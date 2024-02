Amanda Ribas comemora primeira luta principal dentro do UFC: "No tempo certo"

Em 2019, Amanda Ribas realizou seu sonho de estrear no Ultimate. Cinco temporadas após seu debute, a brasileira terá a chance de liderar seu primeiro evento dentro da principal liga de MMA do mundo. No dia 23 de março, em Las Vegas (EUA), a atleta da Varginha (MG) enfrenta a ex-campeã peso-palha (52 kg) Rose Namajunas. Empolgada com o momento, a representante da 'Marcelo Ribas Team' celebrou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, sua primeira luta principal no UFC.

Desde sua estreia na organização, Amanda já disputou dez combates e, pouco a pouco, foi ganhando espaço e notoriedade na empresa - dentro e fora do octógono. Degrau a degrau, a brasileira garante que com a bagagem adquirida ao longo dos anos o tão almejado 'main event' não poderia vir em melhor hora. Há quem afirme, inclusive, que Namajunas tende a ser a adversária mais gabaritada que a judoca já encarou na carreira.

"Vai ser meu primeiro 'main event'. Já fiz 'co-main', mas vai ser meu primeiro main event. Nossa, fiquei felizona. Assinei em 2017 (com o UFC) e lutei pela primeira vez em 2019. Com certeza (fazer uma luta principal era uma meta). Ver a fotinho no pôster, não vejo a hora. Nem imagino como vai ser a arte. Acho que foi no tempo certo. Deu tempo de eu fazer as primeiras lutas no começo, depois fazer (parte) do card principal, depois fazer o 'co-main event'. Está tudo indo certinho, com calma, para ir se acostumando, adaptando com as câmeras, pressão, entrevistas. Foi tudo no tempo certo (...) Main event contra a Rose, que já foi campeã. Vai ser uma luta que, nossa, estou muito feliz de estar fazendo", comemorou Amanda.