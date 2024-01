Renan Problema e Ryan Bader miram duelo com Ngannou após superluta entre campeões

No dia 24 de fevereiro, a PFL e o Bellator promoverão um megaevento na Arábia Saudita em parceria, que, entre grandes confrontos, colocará frente a frente os campeões das duas organizações em diferentes categorias de peso. E os atletas responsáveis por liderar o supercard são Renan 'Problema' e Ryan Bader. Mas além do 'tira-teima' para coroar o soberano dentre as duas ligas, os pesos-pesados estão de olho em uma oportunidade futura: um possível combate diante de Francis Ngannou.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira (24), na Califórnia, a fim de promover o card, tanto o brasileiro quanto o americano abriram as portas e se mostraram interessados em se testarem contra o gigante camaronês. Ex-campeão do UFC, Ngannou rompeu com o Ultimate e assinou com a PFL - por onde ainda não estreou oficialmente. Nesse meio tempo, 'The Predator', como é conhecido, realizou um sonho de infância e se aventurou no boxe profissional.

"Depois desta luta, acontecendo tudo como a gente quer que aconteça, o Francis seria a melhor luta. Seja no MMA ou no boxe, vou estar pronto", projetou o peso-pesado brasileiro, em coletiva que contou com a participação da reportagem da Ag Fight.