Patrício Pitbull exalta oportunidade de ampliar legado com duelo contra campeão da PFL

Mega evento PFL vs Bellator

O mega evento do dia 24 de fevereiro, com sede na Arábia Saudita, será o primeiro em parceria entre as ligas após a aquisição do Bellator pela PFL, em novembro do ano passado. Além do combate entre Patrício Pitbull e o peruano Jesus Pinedo, outros três duelos de campeões serão promovidos na edição, com destaque para a luta principal do show, entre o brasileiro Renan Problema e o americano Ryan Bader, soberanos do peso-pesado na PFL e no Bellator, respectivamente.