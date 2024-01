Ex-campeão do UFC, Sean Strickland expressa interesse em entrar na política

Polêmicas e opiniões controversas

Caso Sean Strickland queira, de fato, entrar no mundo da política, seu sucesso ou fracasso na empreitada dependerá de como os eleitores irão encarar suas falas e opiniões controversas. Ainda como lutador, o americano coleciona polêmicas acerca de assuntos sensíveis à sociedade nos dias atuais e, por isso, divide opiniões, inclusive no meio das lutas.

After I'm done fighting in a few years and I'm sitting on a big pile of money I probably will run for some public office position... ill never win but I'd rather do something I care about instead of starting a CBD company lmao

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) January 23, 2024