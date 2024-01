Dana White revela indefinição para luta principal do UFC 300: "Algumas opções"

Trio brasileiro confirmado no UFC 300

Com dez confrontos de alto nível confirmados para o dia 13 de abril, o UFC 300 - até o momento - conta com a presença de três atletas brasileiros. Ex-campeão peso-leve (70 kg), Charles Do Bronxs enfrenta Arman Tsarukyan por uma nova oportunidade de disputar o cinturão. Já Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso-mosca (57 kg), encara o ex-campeão dos galos (61 kg), Cody Garbrandt na categoria de cima de olho em um bicampeonato. Por fim, a mais nova sensação do momento, Diego Lopes mede forças contra Sodiq Yussuf, número 12 do ranking dos penas (66 kg).

Dana White says on his Instagram LIVE ? tonight that there is no #UFC300 main event fight made yet and they are still "playing with a couple options"?? pic.twitter.com/BwWnUODWAB

- MMA Casuals (@MMA_CASUALS_) January 25, 2024