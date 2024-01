Cris Cyborg pede vaga no UFC 300 com revanche contra Amanda Nunes

Nas últimas horas, o centenário card do UFC 300 ganhou mais duas novas lutas e, aos poucos, vai tomando sua forma final. Com poucas vagas restantes para o aguardado evento, Cris Cyborg - mesmo atualmente fora do plantel de atletas do Ultimate - fez uma sugestão que atraiu a atenção dos fãs de MMA feminino. Ex-campeã peso-pena (66 kg) da empresa, a brasileira propôs uma revanche contra Amanda Nunes no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Cris - atual campeã peso-pena (66 kg) do Bellator, que foi recentemente adquirido pela PFL - se posicionou após o anúncio de que Kayla Harrison, recém-contratada, enfrentaria Holly Holm no UFC 300. De olho em uma revanche contra a 'Leoa', Cyborg fez um pedido público para Dana White, presidente da organização, para que a revanche entre as compatriotas também reforce o show centenário.

"Dana... Eu adoraria acrescentar Cyborg vs Nunes 2 ao card do UFC 300 também", escreveu a atleta curitibana em sua conta no 'X' (antigo Twitter).