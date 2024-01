Conor McGregor estreia como ator ao lado de astro de Hollywood; confira

Não é segredo que o impacto de Conor McGregor nos octógonos 'furou a bolha' do MMA e o tornou a principal estrela global da modalidade. Mas seu apelo foi além dos esportes e atingiu também o mundo do cinema. Escalado para estrelar a nova versão do clássico filme dos anos 80 ''Road House', que no Brasil ganhou o nome de 'Matador de Aluguel', o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC se destacou ao estrelar cenas de ação ao lado do astro de Hollywood Jake Gyllenhaal durante o trailer do longa, divulgado nesta quinta-feira (25).

Ao que tudo indica pelo trailer divulgado, Conor McGregor interpreta o vilão do filme e rival do personagem vivido por Jake Gyllenhaal - 'Elwood Dalton', um ex-lutador do UFC que acaba como segurança de um estabelecimento. Nas cenas reveladas, 'Notorious' brilha em diversas interações de combate, com destaque para uma cabeçada desferida no protagonista do filme (veja abaixo ou clique aqui).

Parceria com o UFC e data de lançamento

A nova versão de 'Road House', produzida pela 'Amazon Prime Video' estreia no dia 21 de março na plataforma de streaming. O filme contou com o apoio do Ultimate, que cedeu, em certos momentos, o espaço e estrutura montadas no UFC 285, em março de 2023, para a gravação de algumas das cenas do longa. E prova disso é que a principal liga de MMA do mundo também ajudou a promover a obra em suas redes sociais.