Campeão do UFC, Dricus du Plessis é recebido com festa em aeroporto da África do Sul; veja

Cinco dias após fazer história e se tornar o primeiro campeão sul-africano da história do UFC, Dricus du Plessis voltou para seu país natal e, como não poderia deixar de ser, teve uma recepção digna de herói. Na manhã desta quinta-feira (25), o novo dono do cinturão peso-médio (84 kg) do Ultimate desembarcou no 'O.R. Tambo International Airport', na África do Sul, e teve sua chegada coroada como uma festa calorosa de seu povo (veja abaixo ou clique aqui).

Os fãs tomaram as dependências do aeroporto com cartazes que estampavam Dricus e entoando gritos de 'DDP' - iniciais do lutador. No momento em que Du Plessis despontou na área de desembarque com o cinturão do UFC e a bandeira da África do Sul nas mãos, os torcedores entraram em êxtase. O momento também foi acompanhado por membros da imprensa, que registraram de perto a chegada do mais novo ídolo nacional. Escoltado por policiais, que faziam o cerco, o campeão dos médios cumprimentou e tirou fotos com alguns dos presentes em sua recepção.

Combate parelho rendeu status de campeão

Para se tornar referência na África do Sul, Dricus precisou desbancar o então campeão Sean Strickland, em luta que liderou o UFC 297, sediado no Canadá. Após os cinco rounds programados, Du Plessis foi apontado como vencedor na decisão dividida dos juízes. O embate parelho, porém, dividiu opiniões. Até mesmo o presidente do Ultimate, Dana White, admitiu ter enxergado uma vitória do americano sobre 'DDP' na ocasião.