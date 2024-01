Tom Aspinall acusa Stipe Miocic de recusar duelo no UFC 300

Já com diversos combates confirmados, o UFC 300, por pouco, não contou com mais um reforço de uma luta de peso. Ao menos de acordo com Tom Aspinall. Atual campeão interino entre os pesos-pesados da companhia, o inglês revelou que lhe foi oferecido um confronto diante do veterano e ex-campeão linear Stipe Miocic no card centenário, mas que uma recusa do possível rival atrapalhou os planos do Ultimate.

A revelação foi compartilhada por Aspinall através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Na versão do inglês, uma oferta teria sido oferecida e aceita por ele e sua equipe. Porém, o aval de Miocic e seu time não foi mútuo, uma vez que, na teoria, o americano de ascendência croata está interessado somente em uma superluta com Jon Jones.

"Já que estamos falando do Stipe Miocic, meu empresário foi procurado pelo UFC perguntando se gostaria de lutar com ele (Miocic) no dia 13 de abril (data do UFC 300). E claro que eu aceitei. Um pouco depois, nos foi dito que o Stipe Miocic nem ao menos quer lutar comigo e só está interessado em enfrentar o Jon Jones", escreveu Tom em sua conta no 'X' (antigo Twitter).