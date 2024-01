Moral em alta! Sensação da liga, Diego Lopes enfrenta Sodiq Yussuf no UFC 300

Com menos de um 'ano de casa' no Ultimate e apenas três lutas disputadas na organização, Diego Lopes ganhou uma vaga no concorrido card do UFC 300. De quebra, o brasileiro terá a chance de entrar no ranking dos pesos-penas (66 kg), uma vez que irá medir forças contra Sodiq Yussuf, 12º colocado da categoria. A notícia do confronto foi anunciada pela própria companhia nesta quarta-feira (14), através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O debute de Diego no Ultimate surgiu de uma oportunidade de última hora, ao assinar com a liga e topar encarar o invicto Movsar Evloev - atual número 5 do ranking - sem preparação, em maio de 2023. O duelo, porém, foi bem mais parelho do que se esperava, com o brasileiro, inclusive, quase finalizando o russo em alguns botes na luta de solo. Após a derrota, Lopes curiosamente 'caiu para cima', já que teve sua performance elogiada por fãs e também por Dana White.

Não demorou muito para que Diego fosse novamente escalado para entrar em ação - desta vez com um camp completo. E o resultado não poderia ter sido melhor, com triunfo via finalização ainda no primeiro round sobre Gavin Tucker. Três meses depois, no UFC 295, card numerado, o brasileiro brilhou ainda mais ao nocautear Pat Sabatini e pedir uma vaga no ranking até 66 kg - que pode ser alcançada em caso de vitória na próxima rodada.