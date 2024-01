Kayla Harrison abre como franca favorita para luta contra Holly Holm no UFC 300

Não demorou muito para que as casas de apostas se movimentassem para o duelo entre Kayla Harrison e Holly Holm, agendado para o UFC 300, que acontece no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). E a abertura do mercado das 'odds' (probabilidades) aponta franco favoritismo para a judoca bicampeã olímpica diante da veterana, ex-campeã peso-galo (61 kg) do Ultimate.

De acordo com o site especializado 'DraftKings', Kayla Harrison recebeu a odd inicial de -310, o que significa que para ter um lucro de 100 dólares com sua vitória, um apostador deveria investir 310 dólares. Por sua vez, Holly Holm foi apontada como zebra para o combate, com uma odd de +250. Neste cenário, uma aposta de 100 dólares renderia 250 dólares em retorno caso a ex-campeã saia vitoriosa da disputa marcada para o UFC 300.

Ex-PFL chega ao UFC com moral

O favoritismo na abertura do mercado de apostas para o combate anunciado para o UFC 300 mostra que Kayla chega com moral na entidade presidida por Dana White. Nem mesmo o fato de nunca ter atuado no peso-galo, categoria na qual competirá contra Holly Holm, parece assustar os 'oddsmakers' - responsáveis por definir as probabilidades de vitória de cada atleta ou equipe nos eventos esportivos para as casas de apostas. Anteriormente, Harrison lutou no peso-leve (70 kg) e nos penas (66 kg).