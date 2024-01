Julianna Peña critica Sheetara vs Pennington no UFC 297: "Ninguém ganhou. Os fãs perderam"

No último sábado (20), Raquel Pennington e Mayra Sheetara duelaram no 'co-main event' do UFC 297, em combate válido pelo cinturão peso-galo (61 kg) e que terminou com a vitória da americana, por pontos. A coroação de 'Rocky' como nova campeã da categoria foi feita sob vaias de uma parcela da torcida presente na 'Scotiabank Arena', em Toronto (CAN), por conta da apresentação abaixo do esperado das duas lutadoras na disputa, que rendeu críticas por parte de alguns colegas de profissão, como Julianna Peña.

Em entrevista ao programa 'The MMA Hour', a ex-campeã não perdoou suas rivais de divisão e teceu duros comentários sobre a luta de título realizada no UFC 297. Na opinião de Julianna Peña, ninguém se beneficiou do confronto entre Pennington e Sheetara, principalmente os fãs do esporte, que esperavam uma disputa intensa e emocionante, mas receberam um combate sonolento.

"Foi uma festa da soneca. Eu não fiquei impressionada. Nada impressionada com a performance delas, como meu amigo Georges St-Pierre gosta de dizer. Ninguém ganhou. Os fãs perderam. Literalmente, não houve vencedores", disparou Peña.