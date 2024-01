Jamahal Hill critica Ankalaev por tentativa de 'furada de fila' pelo cinturão do UFC

Na luta principal do primeiro card do UFC em 2024, Magomed Ankalaev brilhou ao nocautear Johnny Walker. Após o triunfo, o russo fez campanha para ser o próximo desafiante da categoria dos meio-pesados (93 kg) e chegou a, inclusive, prometer que evitaria usar as quedas contra Alex Poatan, em uma tentativa de atrair o campeão para um confronto. Mas tal cenário aparentemente não agradou o número 1 do ranking até 93 kg e ex-campeão Jamahal Hill.

Em seu canal no Youtube, o americano reagiu a uma declaração de Ankalaev durante a coletiva de imprensa pós UFC Vegas 84, na qual o russo teria dito que era mais merecedor do 'title shot' do que Jamahal por conta de sua sequência de vitórias. A fala do wrestler não pegou bem para Hill, que criticou sua postura ao tentar 'furar a fila' na tentativa de conseguir um combate válido pelo cinturão da empresa.

"Magomed, te entendo, você quer que seu sonho se realize e tudo mais. Você quer uma nova chance, está faminto. O cara não é muito inteligente, não faz coisas brilhantes (...) Então não me surpreende ele ter uma visão não tão sagaz sobre tudo isso. Estamos no ramo do entretenimento e você não entretém. Ninguém quer ver você lutar, ninguém corre para comprar seu PPV. Então quando falamos de algo emocionante e pessoas querendo ver uma luta, eu te garanto que mais pessoas querem me ver lutar do que ver você. Isso por si só já te mata. Sou o ex-campeão. Você teve a mesma chance de se tornar campeão e fez cagada, não terminou o trabalho, não foi capaz", alfinetou Hill.