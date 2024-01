Em alta no UFC, Norma Dumont anuncia criação de conta no OnlyFans

Em alta no UFC, Norma Dumont vem embalada por três vitórias consecutivas no octógono mais famoso do mundo. Para aproveitar o bom momento, a lutadora anunciou, nesta terça-feira (23), uma novidade em sua carreira: a criação de um perfil no 'OnlyFans' - plataforma conhecida por assinatura de conteúdos sensuais. Mas, ao contrário do que muitos podem cogitar, a atleta de Minas Gerais pretende usar o site como uma ferramenta para se aproximar ainda mais de seus fãs e seguidores.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Norma anunciou a novidade e destacou que tipo de conteúdo deve disponibilizar para quem acessar seu perfil na plataforma. 'The Immortal' como é conhecida, é a mais nova representante do 'Esquadrão Brasileiro' do UFC no OnlyFans. Anteriormente, nomes como Charles Do Bronxs, Paulo Borrachinha, Ariane Lipski e Amanda Ribas também já haviam migrado para o site de assinatura.

"Fala, galera. Norma Dumont aqui. Venho convidar a todos vocês a me acompanharem no OnlyFans. Já está na plataforma agora todos os vídeos, sparring, preparação física, dieta, programação de treinos, o próximo camp, corte de peso. Vai estar tudo lá na íntegra para vocês. A página será aberta, então fica o convite para todos vocês, é de graça. Entra lá e acompanhe, seja muito bem-vindo", declarou Norma.