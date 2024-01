Dana White anuncia contratação de Kayla Harrison e escala judoca contra Holm no UFC 300

Na noite desta terça-feira (23), o Ultimate anunciou, na figura de seu presidente Dana White, a contratação de Kayla Harrison para reforçar o plantel feminino da organização (veja abaixo ou clique aqui). Como se não bastasse, a recém-chegada já foi escalada para entrar em ação em um dos cards mais aguardados da temporada 2024: o UFC 300. A judoca americana medirá forças com a ex-campeã da liga Holly Holm, em duelo a ser disputado na divisão dos galos (61 kg), no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).

Sendo assim, o confronto marca a estreia de Kayla com 61 kg. Anteriormente, a especialista na luta agarrada havia competido no MMA profissional na categoria dos penas (66 kg) e dos leves (70 kg). Uma das principais expoentes em ação fora do UFC, Harrison chega, aos 33 anos, com potencial de se firmar como uma das estrelas do Ultimate. Uma estreia positiva no card centenário pode ser fundamental para essa virada de chave.

"Outro anúncio para o UFC 300. Holly Holm, foi indicada ao Hall da Fama do boxe em 2022. (...) Holly Holm é uma das mulheres mais duras que já competiram nos esportes de combate. Ela enfrentou as competidoras mais perigosas do mundo no boxe e no MMA, exceto uma. Holly vai enfrentar a única pessoa dos EUA a vencer medalhas de ouro olímpicas seguidas no judô. O UFC oficialmente assinou com a Kayla Harrison. Kayla tem um cartel de 16-1, com 12 interrupções. Suas quedas e ground and pound são ferozes. Essa será a primeira vez que ela irá competir nos pesos-galos. Essa luta também estará no UFC 300. Vejo vocês em breve", declarou o presidente do Ultimate.