Aspinall revela ter recebido ameaças de morte por interesse em enfrentar Jon Jones

Figuras públicas, que acumulam milhares de fãs ao redor do mundo, também lidam diariamente com 'haters'. E no MMA não é diferente. A mais recente prova viva disso é o atual campeão interino dos pesos-pesados do UFC, Tom Aspinall, que revelou ter sido alvo de ameaças de morte virtuais. As mensagens de ódio teriam sido motivadas, segundo o próprio lutador inglês, pelo seu interesse em disputar uma superluta com Jon Jones.

Em entrevista ao podcast 'OLGB', Aspinall lamentou a dinâmica que atualmente domina as redes sociais, recheada de insultos. Para surpresa do inglês, as ameaças recebidas teriam sido motivadas justamente por buscar um combate de maior destaque contra Jones - campeão linear dos pesados e apontado como o melhor de todos os tempos do MMA. Desde que conquistou o título interino da categoria, Tom passou a mencionar o nome de 'Bones' constantemente e desafiá-lo para um confronto direto.

"As pessoas na internet são selvagens. Você meio que tem que ver para crer. Não é a vida real, muito disso vem de inveja. As pessoas não gostam de ver os outros indo bem, infelizmente o mundo é assim. Como muito amor, vem muito ódio junto. É assim que as coisas funcionam, infelizmente. Sou humano, então isso me afeta às vezes. Mas tento fazer vista grossa para isso e seguir em frente. A internet é um lugar esquisito. Cliquei nas minhas solicitações de mensagem por acidente um dia desses e as pessoas estão me mandando ameaças de morte por eu querer lutar com o Jon Jones, que é o melhor do mundo. É loucura. Você pensa: 'O que diabos está havendo com sua vida para você querer dizer que quer matar alguém porque ele quer lutar?'. É loucura", revelou Aspinall.