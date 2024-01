Vice-campeão da PFL, Gabriel Braga se despede de pai assassinado no Rio: "Sempre no coração"

A comunidade do MMA amanheceu de luto após a morte de Diego Braga, assassinado na última segunda-feira (15) no Morro do Banco, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aos 44 anos, o ex-lutador profissional e líder da equipe Tropa Thai teria sido confundido com um miliciano ao tentar recuperar sua moto, que havia sido roubada horas antes. Seu filho, Gabriel Braga, de apenas 25 anos e também atleta das artes marciais mistas, prestou uma homenagem ao pai através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Com um registro abraçado ao pai, que também era um de seus treinadores e mentores no esporte, Gabriel Braga se despediu e agradeceu por todo o legado deixado por Diego Braga. A publicação rapidamente gerou uma onda de comoção dentro do meio, com mensagens de condolências compartilhadas por grandes nomes da modalidade como Patrício e Patricky Pitbull, Thiago Marreta, Antônio 'Cara de Sapato', Bruno Blindado, Lipe Detona, Kleydson Rodrigues, dentre outros.

"Sem palavras pra descrever o pai e o amigo mais foda do mundo que eu tive, estará sempre em meu coração e continuarei te honrando até o fim, gratidão eterna por tudo, um dia te abraçarei novamente, cuide de mim como sempre cuidou, te amo", escreveu, emocionado, o jovem lutador carioca.