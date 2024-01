Ultimate encaminha luta entre Caio Borralho e Paul Craig para o UFC Rio

Depois de finalmente garantir uma vaga no top 15 peso-médio (84 kg) do Ultimate, o brasileiro Caio Borralho tem seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo encaminhado. De acordo com apuração da equipe de reportagem da Ag Fight junto à fontes próximas ao evento, o maranhense possui um acordo verbal para enfrentar o escocês Paul Craig no UFC Rio, previsto para acontecer no dia 4 de maio.

Os contratos ainda não foram assinados pelos lutadores, mas há um acordo entre as equipes. Caso se concretize, o duelo colocará frente a frente o 15º (Borralho) e 12º (Craig) colocados no ranking da divisão dos médios do UFC.

Trajetórias de Borralho e Craig no UFC

Oriundo do Contender Series, Caio Borralho estreou no UFC em abril de 2022 e, desde então, se mantém invicto na organização. Até o momento, o peso-médio brasileiro venceu Gadzhi Omargadzhiev, Armen Petrosyan, Makhmud Muradov, Michal Oleksiejczuk e Abus Magomedov.