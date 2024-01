Treinador de Tsarukyan aponta Do Bronxs como rival mais perigoso que Makhachev

Considerado uma das grandes promessas da divisão dos leves (70 kg), Arman Tsarukyan terá o maior desafio de sua carreira até o momento no próximo dia 13 de abril, quando medirá forças com o brasileiro Charles Do Bronxs no UFC 300, em Las Vegas (EUA). E tanto o lutador georgiano de ascendência armênia quanto sua equipe tem consciência da difícil missão de superar o ex-campeão da categoria.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o brasileiro Marcos DaMatta - treinador de Tsarukyan na equipe 'American Top Team' - fez questão de elogiar e exaltar a qualidade do compatriota. 'Parrumpa', como é conhecido, ainda foi além e afirmou que, na sua opinião, Do Bronxs traz mais perigo ao seu pupilo do que o atual campeão peso-leve do UFC, o russo Islam Makhachev.

"Nós não temos um title shot, sim, mas nós temos uma lenda (pela frente). Um cara que, na minha opinião, é mais perigoso do que o Islam, porque ele é perigoso em todas as áreas. Ele é um bom striker, ele é um cara incrível no jiu-jitsu. Na minha opinião, ele provavelmente é o melhor finalizador da história do UFC, na frente do Royce (Gracie) e do Demian (Maia). Então, nós o respeitamos muito. Sabemos que estamos diante de uma tarefa difícil, mas eu acredito que Arman tem a vontade", analisou o treinador.