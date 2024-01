Sean Strickland ameaça esfaquear Dricus du Plessis antes do UFC 297

A briga fora do octógono entre Sean Strickland a Dricus du Plessis, iniciada pela agressão do primeiro, foi uma espécie de aviso para o sul-africano se manter dentro de um certo limite na hora de provocar o campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate, ou as consequências poderiam ser ainda piores. Pelo menos foi isso que o americano alega ter pensado quando partiu para cima do desafeto na área VIP do UFC 296, em dezembro. 'Tarzan' ainda vai além e, sem meias palavras, ameaça o rival.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Sean Strickland deixou claro que cogita esfaquear Dricus du Plessis caso o rival volte a usar seus traumas de infância para provocá-lo e tentar desestabilizá-lo mentalmente antes da disputa entre eles. Os desafetos tem compromisso marcado para este sábado (20), na luta principal do 297, no Canadá, em confronto válido pelo cinturão dos médios.

"Lembra quando eu ataquei Dricus? Na verdade, eu mandei uma mensagem para ele. Dricus, escute, nós vamos tentar matar um ao outro, mas se você falar sobre essa m*** de novo, eu vou te esfaquear. Coletiva de imprensa, pesagem... Eu não estou dizendo que não quero lutar com você, Dricus. Não estou dizendo que você não é um bom lutador. Só estou dizendo que existe um limite que quando ultrapassado vai além de lutar. Se eu for para o Canadá e você tocar naquele assunto, adivinha só? Eu vou para a cadeia, eles vão me deportar e nós passamos oito semanas treinando sem razão nenhuma", ameaçou Strickland.