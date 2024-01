Mica Galvão projeta migração para o MMA após parceria com Charles Do Bronxs

Um dos mais talentosos grapplers do mundo na atualidade, Mica Galvão aceitou o convite para participar do camp de Charles Do Bronxs para o combate contra Arman Tsarukyan no UFC 300, em Las Vegas (EUA). Mais do que o caráter pontual de ajudar o ex-campeão peso-leve (70 kg) na preparação para o duelo do dia 13 de abril, a parceria parece ter projetos tão importantes quanto, como a adaptação do astro do grappling ao MMA para uma futura migração para a modalidade.

À Ag Fight, Mica Galvão exaltou a oportunidade de compartilhar os treinos com Charles Do Bronxs e toda a equipe do ex-campeão do UFC, especialmente pensando em absorver a energia e experiência no MMA da academia. A parceria, inclusive, prevê também o intercâmbio de conhecimento entre os demais atletas dos dois times - Chute Boxe Diego Lima e Melqui Galvão Jiu-Jitsu.

"O que me motivou a participar do treino inicialmente foi o convite do Charles e do mestre Diego. Era uma vontade minha estar sentindo a energia de treino da Chute Boxe. Acredito que é uma equipe que possui uma energia diferente. Eles formam realmente uma família. Então, você quer estar próximo e se entrosar. Para mim foi muito importante, não só individualmente, mas também para os meninos da nossa academia. E, é claro, estar próximo do Charlinho, que já está no MMA há muito tempo. Sei que ele vai ter muito a agregar para mim e para o meu jogo", destacou Mica.