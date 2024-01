Francis Ngannou e Anthony Joshua fazem primeira encarada antes de luta de boxe; veja

Na última segunda-feira (15), Francis Ngannou e Anthony Joshua estiveram no mesmo ambiente pela primeira vez desde que a luta de boxe entre os dois foi anunciada. Na ocasião, em Londres (ING), os pesos-pesados participaram de uma coletiva de imprensa a fim de divulgar o combate e, como de costume, aproveitaram para protagonizar a encarada inaugural da rivalidade (veja abaixo ou clique aqui).

Com uma aparente ligeira vantagem de altura, Joshua se aproximou de Ngannou e ambos fizeram uma encarada longa, em silêncio e que foi encerrada com um cordial aperto de mão entre os dois competidores. Após estrear na nobre arte de forma surpreendente ao quase derrotar o multicampeão e invicto Tyson Fury, o ex-campeão do UFC agora garante estar focado em seu novo adversário.

"A luta com o Tyson Fury foi ótima, incrível, mas está no passado. Tenho um novo desafio na minha frente, ao qual estou levando ainda mais sério do que o anterior, porque agora sinto que há mais em jogo. Veremos, talvez eu faça algo que ninguém fez antes, realmente acredito ter as ferramentas para isso. Sim, eu ouvi que ele não tem queixo, não sei se é verdade ou não. Vamos descobrir. Espero ter a oportunidade de testar isso, é o meu desejo", declarou Francis, de acordo com o site 'MMA Junkie', antes de ouvir o pugilista britânico dar seu parecer sobre a disputa.