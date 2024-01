Duelo de peso! Norma Dumont enfrenta ex-campeã do UFC em abril

Sem competir desde outubro de 2020, Germaine de Randamie se afastou do esporte para se dedicar ao sonho pessoal de se tornar mãe. Após dar à luz seu filho em março de 2023, a ex-campeã peso-pena (66 kg) do UFC já vislumbrava um eventual retorno aos octógonos. E, ao que tudo indica, a vontade da veterana foi atendida. Afinal de contas, a striker holandesa medirá forças contra a brasileira Norma Dumont no dia 6 de abril, em card com sede no 'Apex', em Las Vegas (EUA).

A informação foi dada em primeira mão pela página 'Laerte Viana na Área - MMA' e confirmada por Norma através de uma publicação em sua rede social (veja abaixo ou clique aqui). O combate será disputado na categoria dos galos (61 kg), na qual a brasileira é a 12ª colocada do ranking. O evento será liderado pelo confronto entre os pesos-médios (84 kg) Marvin Vettori e Brendan Allen.

Desafio grande para Norma

Apesar de já despontar com 39 anos e estar há mais de três temporada sem competir, Germaine, em seu auge, se consagrou como uma das competidores mais temidas do MMA, tendo em seu currículo vitórias contra nomes como Holly Holm, Julianna Peña, Raquel Pennington, Larissa Pacheco e Aspen Ladd. A única mulher a derrotar a holandesa nos últimos 12 anos foi Amanda Nunes - em duas oportunidades. Agora resta saber como 'The Iron Lady' retornará aos octógonos diante de Norma.