Conversa vazada em processo contra o UFC revela xingamentos de Dana White a Jon Jones; entenda

O Ultimate está sendo alvo judicial por demandantes do 'processo antitruste', que alegam que a empresa faz uso de práticas ilegais a fim de diminuir a margem de crescimento de seus concorrentes e, assim, estabelecer seu monopólio de mercado. E como se não bastasse, documentos usados como prova no caso e que foram vazados recentemente, mostram uma conversa em que Dana White, presidente da organização, perde a paciência e se refere a figura de Jon Jones - apontado como o maior de todos os tempos do MMA - com xingamentos e termos de baixo calão.

A conversa por mensagem vazada e disponibilizada pelo site 'MMA Fighting' é oriunda de 2014 entre Dana e Lorenzo Fertitta, à época diretor executivo (CEO) do UFC. Na ocasião, os dirigentes buscavam renovar e estender o vínculo de Jones com a empresa, que já previa ao menos mais cinco lutas. A renovação, porém, esbarrava em discordâncias entre as partes. O desejo de White e seu ex-sócio, era que 'Bones' protagonizasse uma revanche com Alexander Gustafsson, que meses antes lhe ofereceu um dos combates mais duros de sua carreira. O americano, por sua vez, queria encarar Daniel Cormier.

Além das divergências, uma aparente pedida de aumento salarial por parte de Jon Jones também parecia irritar Dana. Em tom de desabafo, o cartola conversou com Lorenzo Fertitta de forma, no mínimo, irresponsável e viu tal diálogo ser revelado quase uma década depois.