Treinador celebra reforço de Mica Galvão no camp de Do Bronxs para o UFC 300

Escalado para enfrentar Arman Tsarukyan no card do UFC 300, marcado para acontecer no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), o ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles Oliveira recebeu um reforço de peso na sua preparação para o combate. Na última sexta-feira (12), a academia 'Chute Boxe Diego Lima' - lar de 'Do Bronxs' - foi visitada pelo astro da luta de chão Mica Galvão e sua equipe. A parceria, ao que parece, tem tudo para ser duradoura.

À reportagem da Ag Fight, Diego Lima revelou que o convite a Mica e seu pai, Melqui Galvão, surgiu após conhecê-los na gravação de um podcast. O treinador de Do Bronxs e líder da filial da Chute Boxe na capital paulista, por sinal, não esconde sua empolgação com a nova relação de parceria e com a possibilidade de trocar conhecimento com a equipe da estrela do grappling mundial.

"Eles vieram hoje (12/01) e fizeram um super treino, e já estamos marcando novos treinamentos. A ideia é estabelecer uma parceria na qual eles treinam conosco, e nós também temos a oportunidade de treinar em sua academia, localizada em Jundiaí. Essa troca de experiências será benéfica não apenas para o Charles, visando o UFC 300, mas para toda a equipe da Chute Boxe, uma vez que o time da Melqui Galvão é muito grande e repleto de talentos na luta de chão. Estamos empolgados com a perspectiva de enriquecer nossos treinamentos com essa colaboração e fortalecer os laços entre as equipes", comentou Diego Lima.