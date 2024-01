Poatan 'ignora' Ankalaev e indica disputa de título com Jamahal Hill: "Focar no que interessa"

No último sábado (13), na luta principal do UFC Vegas 84, Magomed Ankalaev impressionou dentro do octógono ao nocautear Johnny Walker e deixou claro que seu objetivo para a próxima rodada é disputar o cinturão dos meio-pesados (93 kg). Porém, o campeão da categoria, Alex Poatan, parece ter planos diferentes. O striker brasileiro 'ignorou' o russo e indicou que seu próximo compromisso na principal liga de MMA do mundo será contra o americano Jamahal Hill.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Poatan compartilhou um vídeo com o momento em que encarou Hill logo após a vitória do americano contra Glover Teixeira, no UFC Rio, em janeiro de 2023. À época, o momento viralizou com os fãs indicando que o brasileiro já projetava um duelo com Jamahal, a fim de 'vingar' seu amigo e mentor no MMA, que se aposentou após aquela derrota. Um ano depois, o confronto está realmente próximo de sair do papel.

"Pessoal, vamos focar no que interessa, que é o Jamahal (Hill). E depois vou focar para bater mais um recorde em fazer duas defesas de título no menor tempo possível", escreveu o striker paulista em sua conta no Instagram.