Nikolas Motta admite sensação de alívio após vitória no UFC Vegas 84

Amadurecimento e equipe certa

Agora, menos pressionado, Nikolas projeta uma virada de jogo definitiva na sua carreira no UFC. Os principais fatores que levam o brasileiro a sonhar com essa mudança de panorama são o seu amadurecimento pessoal e o fato de ter se encontrado em uma equipe na qual se sente bem.

"Acho que eu finalmente achei uma equipe que eu me sinto muito confortável. Achei os coaches certos, parceiros de treino certos, aqui na XTreme Couture, em Las Vegas. Depois que eu vim para cá, melhorou tudo. Pretendo lutar bastante. Eu comecei a lutar muito novo, minha estreia foi com 19 anos, no WOCS, lá no Rio (de Janeiro), e eu acho que preciso começar a lutar mais. Porque quando eu era novo eu tive muitos altos e baixos. Saí de casa sozinho, morando em cada lugar estranho. Eu tive que me encontrar mentalmente também. Acho que finalmente eu amadureci mais - eu nunca fui um cara de festa, sempre fui um cara focado: treino, casa, descanso, comida. Às vezes eu comia demais (risos). A gente desconta o estresse na comida, às vezes. Mas acho que finalmente eu me encontrei mentalmente e posso fazer bastante luta agora. Entendi como funciona o 'game' na luta e na vida, amadureci como homem", concluiu.

Prestes a completar 31 anos de idade em fevereiro, Nikolas Motta se aproxima do que muitos consideram ser o auge físico e mental dos atletas de MMA. Contratado pelo UFC através do Contender Series, o mineiro soma agora duas vitórias, dois reveses e um 'no contest' (sem resultado) no octógono mais famoso do mundo, e mira engatar sua primeira sequência positiva na organização.